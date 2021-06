Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, transmite miercuri ca l-a reclamat la Inspecția Judiciara pe procurorul care ancheteaza scandalul voturilor de la alegerile locale și care a afirmat intr-un interviu televizat ca a fost frauda. „Am trimis catre Inspecția Judiciara o sesizare impotriva…

- Social – democrații amenința cu referendum in ceea ce privește alegerea primarului Sectorului 1, dupa ce susțin in continuare ca alegerile pentru aceasta funcție, organizate in 27 septembrie 2020, au fost fraudate. Anunțul a fost facut de Marcel Ciolacu, președintele PSD. „Din informațiile pe care le…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca nu ințelege de ce Liviu Dragnea nu a avut un contract cu o firma de lobby din SUA, aratand ca nimeni nu ajunge la masa cu Donald Trump, fara o firma de lobby. ”Eu nu sunt magistrat și niciodata nu am sa comentez o decizie a unui magistrat, nu am…

- Fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, a spus, miercuri seara, la Antena 3, ca daca se va constata ca a fost vorba de o frauda, va merge in instanța și va cere reluarea scrutinului de vot. "Daca referatul SIIJ-ului ne va spune ca a fost frauda, atunci clar vom merge in instanța.…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la DcNews, ca in opinia sa primarul Sectorului 1 din Capitala, Clotilde Armand, iși va da demisia daca se va dovedi ca a pierdut alegerile locale dupa renumararea voturilor. Afirmația vine in contextul in care surse citate de Antena 3 afirma ca s-a…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, la Antena 3 ca „are informații” potrivit carora renumararea voturilor pentru funcția de primar al Sectorului 1 il da caștigator pe Dan Tudorache, nu pe Clotilde Armand. Șeful PSD a adaugat ca mai sunt saci de numarat, dar trendul se menține. Ciolacu a…

- Urmeaza și greva parlamentara, anunța președintele PSD, Marcel Ciolacu. El apreciaza ca președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a facut un abuz pentru ca nu a programat la vot motiunea împotriva ministrului șanatații Vlad Voiculescu în termenul regulamentar. „Vom merge la…

- Presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita, anunta ca firmele care au dezvoltat vaccinuri anti-COVID-19 evalueaza deja adaptarea acestora la noile tulpini si, daca vom avea o prevalenta crescuta a acestor cazuri, „este posibil sa fie nevoie sa efectuam o a treia doza cu vaccinul adaptat”. Gheorghita…