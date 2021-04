Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a solicitat premierului Florin Citu sa demita conducerea Regiei Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA APPS), invocand situatia "revoltatoare" in care se afla Hotelul Triumf. "Au trecut 6 luni de la incendiul care a distrus acoperisul…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, i-a cerut premierului Florin Cițu sa demita conducerea RAAPPS, pentru ca nu a facut timp de șase luni eforturi pentru a conserva Hotelul Triumf a carui acoperiș a fost distrus in urma unui incendiu.„Au trecut 6 luni de la incendiul care a distrus acoperișul Hotelului…

- Clotilde Armand, Primarul Sectorului 1, i-a cerut duminica, pe Facebook, premierului Florin Citu demiterea conducerii RAAPPS, pe care o acuza ca distruge un adevarat monument istoric, mai exact Hotelul Triumf de pe bulevardul Kiseleff din Capitala.

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, ataca din nou RAAPPS, pe care o acuza ca distruge in mod voit hotelul Triumf din Capitala. Cladirea-monument a fost afectata parțial de un incendiu in septembrie 2012 care i-a distrus o parte din acoperiș, iar RAAPPS intarzie reparațiile. „Conducerea RAAPPS distruge…

- Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, va fi demis impreuna cu secretarul de stat Andreea Moldovan. Decizia a fost luata de premierul Florin Cițu, in urma discuțiilor avute cu Dan Barna, liderul USR PLUS, miercuri dimineața. Demiterea lui Vlad Voiculescu are loc dupa saptamani de tensiuni și discuții…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, acuza faptul ca la o saptamana de cand a sesizat situatia "scandaloasa" de la Hotelul Triumf situatia acoperisului este neschimbata iar Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat nu a demarat achizitia de reparare promisa, ci achizitii…

- A fost de ajuns o singura postare pe FB a primarului Sectorului 1 pentru ca intregul aparat al RAPPS sa se puna in mișcare. Și, ce nu au facut in patru luni, sa faca in cateva zile. In postare, Armand, pe un ton ridicat, a acuzat Regia Autonoma a Patrimoniului și Protocolului de Stat de delasare, deplangand…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, reclama ca Hotelul Triumf, monument istoric, a fost lasat in paragina de Regia Autonoma a Administrarii Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), relateaza Realitatea PLUS.„Asa arata Hotelul Triumf din inima Bucurestiului, pe Soseaua Kiseleff. Cladirea este…