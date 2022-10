Clotilde Armand acuză PSD și PNL! Clotilde Armand acuza PSD și PNL intr-o postare de duminica. Ea spune, pe Facebook , ca fostul primar din Strasbourg – Fabienne Keller – sustine proiectul din Sectorul 1 „Termoficare de la Soare”. Proiectul presupune instalarea de panouri fotovoltaice si pompe de caldura care pot fi folosite in paralel cu sistemul centralizat pentru incalzire si apa calda, iar 90% din costuri sunt suportate de primarie. Primarul sectorului 1 ii acuza pe consilierii PSD si PNL ca se opun acestui proiect.”Lansez un apel catre toate fortele politice sa fie responsabile fata de cetateni si sa voteze in beneficiul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

