- Dezvaluiri de ultima ora despre perioada in care regretatul artist a fost vanzator la un aprozar din Curtea de Arges. Iar dezvaluirile vin chiar de la femeia care i-a oferit acest loc de munca. Doamna sustine ca Aurelian i-ar fi zis ca a fost casatorit, la un moment dat, ba chiar ca ar fi avut si un…

- Cu procese și fara, drumurile din comuna Alexandru cel Bun sunt pe lista de prioritați a administrației locale. Sunt proiecte in derulare pe cateva strazi care n-au vazut niciodata asfalt, se fac reparații pe cateva drumuri distruse și se realizeaza accesul in zona Valea Mare, acolo unde inundațiile…

- Un barbat din Iași a fost prins cu o cultura de canabis, crescuta intr-o sera din curtea casei in care locuia și fiica lui. Barbatul cultiva plantele, atat pentru consum propriu, cat și pentru vanzare, susțin procurorii. Un barbat din localitatea Tomești, județul Iași a fost reținut pentru 24 de ore…

- Daca averile judecatorilor și procurorilor, precum și ale funcționarilor sunt publice, conform principiului transparenței, la fel sunt și sumele de bani ori valorile partenerilor de viața ai acestora. Aceștia se regasesc pe declarațiile depuse de persoanele vizate de legile integritații. Judecatorii…

- Aproape 130 de tineri din Timisoara au primit de la Primaria Timisoara, gratuit, o parcela de 300 mp pentru construirea unei case. Printre beneficiari este si Sefa Serviciului Autorizari din Primaria Timisoara, Gabriela Borsci. Curtea de Conturi a descoperit ca Borcsi a primit terenul pentru casa in…

- Judecatoarea Dana Girbovan a fost propusa, vineri, pentru postul de ministru al Justiției in cadrul Comitetului Executiv Național al PSD. Girbovan a intrat in magistratura in 2001 și a ajuns in atenția publica in calitate de președinte al Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania, postura din care…

- Primarul nostru evazionist a primit Diploma si distincția PRO URBE de la Primaria Nyrbator pentru aportul adus la dezvoltarea orașului din Ungaria. Nu pentru pagubele facute la Primaria Carei din Romania și constatate de Curtea de Conturi ci pentru aportul adus la dezvoltarea orașului Nyrbator.…

- Deputatul PNL Florin Roman anunța ca va depune, joi, la Parlament, un proiect de lege care prevede ca cei care iau pensii speciale sau pensii de serviciu și sunt condamnați definitiv pentru corupție, sa-și piarda acest drept, potrivit Mediafax.„Proiectul de lege pe care il depun in aceasta…