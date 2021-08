Stiri pe aceeasi tema

- La data de 25 iulie a.c., polițiștii din Baia Mare au identificat in trafic trei barbați care au condus autoturisme aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice pe raza municipiului Baia Mare. In fapt, polițiștii au identificat pe strada Narciselor un barbat de 47 de ani, iar in urma testarii cu aparatul…

- Clipe terifiante intr-un centru comercial din Seine-et-Marne, Franța. Doi tineri au fost amenințați cu o arma alba de catre un roman in varsta de 68 de ani. La scurt timp, barbatul a trecut la atac, astfel ambii vanzatori au fost injunghiați. Din nefericire, unul dintre aceștia a pierdut lupta cu viața…

- George Mihaița a fost implicat miercuri seara, intr-un accident rutier pe bulevardul Basarabia, din Capitala. Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit ca actorul in varsta de 72 de ani avea o alcoolemie de 1,05mg/l, fapt pentru care acesta s-a ales cu dosar penal. „In jurul orei 21:20, conducatorul…

- In noaptea de 19/20 iunie a.c., polițiștii Serviciului Rutier impreuna cu polițiștii din Sannicolau Mare au desfașurat o acțiune cu efective marite pe raza de competența a Poliției orașului Sannicolau Mare pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța rutiera, reducerea riscului rutier in randul…

- In aceasta noapte, polițiștii din Groși și Ocna Șugatag au identificat in trafic pe raza localitații Satu Nou de Jos și in Budești doi barbați in varsta de 33 ani din Baia Mare, respectiv 44 ani din Budești. In urma testarii cu aparatul etilotest, in cazul barbatului de 33 ani rezultatul a fost 0,77…

- Azi-noapte, la ora 00.30, polițiștii din Baia Sprie au depistat in trafic pe strada Campului, un autoturism, la volanul caruia au identificat un barbat de 38 ani din oraș. In urma testarii conducatorului cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,72 alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care…

- La data de 27 mai 2021, in jurul orei 20.50, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un barbat de 55 de ani, din comuna Doștat, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat…

- ACCIDENT rutier in Limba: Barbat de 60 de ani, sub influența bauturilor alcoolice, a intrat in coliziune laterala cu bordura de la marginea parții carosabile Un accident rutier a avut loc joi, 13 mai, in jurul orei 20:30, in localitatea Limba, dupa ce un șofer beat a intrat in coliziune laterala cu…