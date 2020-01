Stiri pe aceeasi tema

- Activista suedeza pentru mediu Greta Thunberg a facut apel marți, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, la liderii lumii sa ia masuri urgente pentru stoparea schimbarilor climatice, relateaza Mediafax citând The Guardian.„Daca nu tratam aceasta situație ca fiind…

- Tanara activista suedeza Greta Thunberg a declarat marti, in fata elitei economice si politice intrunita la Davos, ca "in practica, nu s-a facut nimic" pentru clima, chiar si dupa mai multe luni de mobilizare masiva a tinerilor din intreaga lume, relateaza AFP, conform agerpres.ro.Ministrul…

- Lideri si oameni de afaceri din intreaga lume se reunesc in statiunea elvetiana Davos cu ocazia Forumului Economic Mondial. Cei mai asteptati invitati sunt presedintele american Donald Trump si activista pentru mediu Greta Thunberg, care vor sustine discursuri in cadrul reuniunii. Cea de-a 50-a editie…

- Greta Thunberg a participat, alaturi de alti tineri activiști pentru mediu, la Forumul economic de la Davos. Acrtivista in varsta de 16 ani a vorbit despre ultimele luni de cand a dat startul unei greve climatice, punctand ca nu s-a obținut nimic concret pana acum, desi oamenii din intreaga lume…

- Tanara activista suedeza Greta Thunberg a declarat marti, in fata elitei economice si politice, intrunita la Davos, ca ''in practica, nu s-a facut nimic'' pentru clima, chiar si dupa mai multe luni de mobilizare masiva a tinerilor din intreaga lume, relateaza AFP. "Clima…

- Davos e o statiune montana pitoreasca din Elvetia care gazduieste in fiecare an Forumul Economic Mondial. Intre timp, elitele nu mai raman doar in cercul lor restrans la Davos. E atat de usor sa critici Forumul Economic Mondial de la Davos. 3.000 de participanti din intreaga lume se reunesc…

- Parintii activistei suedeze Greta Thunberg au fost nevoiti sa faca schimbari in vietile lor pentru a-si ''salva'' fiica mai degraba decat clima planetei, potrivit declaratiilor tatalui tinerei facute in cadrul editiei speciale a emisiunii Today, difuzata de BBC Radio 4.

- Din Londra si pana in Elvetia si SUA, bogatii incep sa stocheze metale pretioase, bani gheata si criptomonede in seifuri, fie de teama unei recesiuni globale, fie pentru a evita dobanzile negative la depozitele bancare, transmite Bloomberg, citat de Mediafax. Un exemplu in acest sens este o cladire…