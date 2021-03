Cleopatra Stratan și Edward Sanda, ipostaze tandre în piscină Recent, in mediul online, artiștii Cleopatra Stratan (18 ani) și Edward Sanda (23 de ani) au publicat o fotografie in care sunt surprinși sarutandu-se in piscina. Alaturi de imagine, solista a scris: „Noapte albastra”. Cleopatra Stratan și Edward Sanda, ipostaze tandre in piscina In secțiunea de comentarii, parerile au fost imparțite. Unii urmaritori i-au criticat pentru momentul intim impartașit, alții i-au apreciat. „Dupa mintea voastra, asta e normal?; Ne bucuram ca va iubiți, dar mai lasați și voi o umbra de mister; Ma bucur pentru frumoasa voastra relație. Dar astfel de poze intime nu iși… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania iși ține mereu promisiunile in beneficiul direct al cetațenilor Republicii Moldova, a comentat, sambata, pe Twitter, ministrul de externe Bogdan Aurescu, dupa ce primele dozele de vaccin anti-COVID de care beneficiaza Republica Moldova au fost trimise de București și au ajuns, sambata dupa-amiaza,…

- Duminica, 14 februarie 2021, actrița Shenae Grimes (31 de ani) a dezvaluit in mediul online ca este insarcinata cu al doilea copil. Canadianca și soțul ei, muzicianul Josh Beech (34 de ani), mai au impreuna o fiica, Bowie Scarlett Beech, in varsta de 2 ani. Actrița Shenae Grimes este insarcinata cu…

- Tatulici s-a perfecționat la o o asociație neguvernamentala din București ce activeaza in domeniul educației. ”Mi-am platit cursul din banii mei și, in fiecare sambata și duminica, cate opt ore pe zi, am fost constant la cursuri. Am fost un elev conștiincios, chiar daca recunosc ca ma mai fura somnul…

- Artiștii Cleopatra Stratan (18 ani) și Edward Sanda (23 de ani) au petrecut primul Craciun in calitate de cuplu in Republica Moldova, alaturi de familia solistei. Intrați virtual in direct in platoul emisiunii La Maruța, Cleopatra și Edward au vorbit despre cum și-au petrecut sarbatorile. Cum au petrecut…

- Artiștii Cleopatra Stratan (18 ani) și Edward Sanda (23 de ani) s-au logodit in ziua in care solista a implinit 18 ani. Anul acesta, sarbatorile de iarna le vor petrece in Chișinau. Cleopatra Stratan și Edward Sanda vor petrece Craciunul in Chișinau „Anul acesta ma aflu puțin mai departe de familia…