- Copresedintele AUR, senatorul AUR Claudiu Tarziu, considera ca triumviratul care a condus partidul pana in prezent s-a dovedit "a fi castigator", el exprimandu-si speranta ca noua conducere ce va fi aleasa, duminica, la primul congres extraordinar al formatiunii politice, va conduce AUR la guvernare,…

- AUR organizeaza un Congres extraordinar, pe 27 martie 2022, pentru alegerea noii conduceri, in baza modificarilor recente ale Statutului partidului. Evenimentul are loc, intre orele 12.00 și 16.00, in capitala, la Palatul Parlamentului. Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) are doi copreședinți George…

- Deputatul AUR de Constanța, Danuț Aelenei, a declarat vineri seara, 25 martie, pentru Libertatea, ca a decis sa il contracandideze pe actualul copreședinte George Simion la alegerile din 27 martie pentru ca „in partidul AUR trebuie sa existe ideea de democrație” și sa nu se repete situația dinainte…

- Copresedintele AUR George Simion a declarat pentru News.ro ca partidul va avea un Congres extraordinar anul acesta, in cadrul caruia „e foarte posibil sa fie ales un singur presedinte”. De asemnenea, in cadrul Congresului va fi stabilit candidatul pentru alegerile prezidentiale, dar si cel pentru functia…

- Copreședintele AUR, Claudiu Tarziu, se arata deranjat de declarațiile facute de Calin Georgescu, propus pentru funcția de președinte de onoare al partidului. „S-a discutat de o persoana, care a fost propusa nitam-nisam intr-o adunare de-a noastra, pe 24 ianuarie, la Iași, o persoana despre…

- Copreședintele partidului AUR, senatorul Claudiu Tarziu, a dezmințit informația vehiculata de anumite publicații potrivit careia se incearca excluderea lui George Simion din funcția de copreședinte al partidului. Redam integral dreptul la replica transmis de copreședintele AUR, Claudiu Tarziu:…

- Copreședintele AUR George Simion crede ca formațiunea va fi la guvernare in 2024 și chiar și la alegerile prezidențiale din același an, va avea un candidat cu șanse in turul 2. George Simion a vorbit la Realitatea PLUS despre viitorul partidului sau. “Colaboram cu toata lumea, nu ne vom alia cu nimeni…

- Copreședintele AUR, Claudiu Tarziu, reclama o acțiune de intimidare, el anunțand ca s-a trezit cu jandarmii la ușa. Incidentul s-a produs in dimineața zilei de miercuri, 29 decembrie 2021. Iata mesajul postat pe internet de senatorul Claudiu Tarziu, copreședinte AUR. „Operațiune de intimidare, la prima…