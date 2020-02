Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere atenționarea meteo privind codul galben de vreme severa, respectiv ceața ce determina scaderea vizibilitații local sub 200 m și izolat sub 50 m, polițiștii recomanda conducatorilor auto sa adopte o conduita preventiva in trafic și sa aiba in vedere urmatoarele recomandari privind circulația…

- Pericol si flacari uriase pe autostrada A1. O masina a ars ca o torta. Autoturismul a luat foc pe sensul de mers spre Sebes. Din fericire, soferul a iesit la timp din masina si a cerut ajutor la 112.

- Centrul Infotrafic anunța ca traficul va fi restricționat, astazi, pe autostrada A1 Sibiu-Deva, din cauza unor lucrari la partea carosabila. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, pe sensul catre Sebeș al autostrazii A1 Sibiu-Deva, intre kilometrii 275 + 800 de metri-276…

- Ziarul Unirea VIDEO. Autostrada A10 Sebeș – Turda: „Nu exista noutați semnificative pe cele 2 tronsoane, lucrarile avansand in anul 2019 foarte lent, cu aproximativ 20%, respectiv 13%” Autostrada A10 Sebeș – Turda: „Nu exista noutați semnificative pe cele 2 tronsoane, lucrarile avansand in anul 2019…

- Guvernul propune o alocare totala de 11,8 miliarde de lei pentru Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor in 2020, printre marile proiecte de infrastructura finanțate numarandu-se centura Capitalei, autostrada Brașov – Targu Mureș -Cluj – Oradea, autostrada Sebeș – Turda, calea ferata spre Aeroportul…

- Un accident rutier s-a produs miercuri dimineața, pe Autostrada A1 Sebeș – Sibiu, in zona Apoldu de Jos. Circulația rutiera este restricționata, pe sensul spre Sibiu. Din primele informații, in evenimentul rutier a fost implicata o remorca care transporta o mașina, inmatriculata in județul Alba și un…

- Euro creste pentru a patra zi consecutiv in fata leului si bate joi un nou record. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat azi un euro la 4,7808 de lei/unitate, cu 0,07% mai mult decat miercuri. Este cea mai ridicata valoare din istorie in fata leului si, totodata, pentru prima data cand…

- Patru persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut pe DN 1 la Sebeș, in intersecția cu breteaua de acces pe autostrada A1 Sebeș – Sibiu. Doua mașini s-au lovit dupa ce unul dintre șoferi nu a dat prioritate. Potrivit IPJ Alba, marți, in jurul orei 17.45, pe DN 1, la kilometrul 369, la intersecția…