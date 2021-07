Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților:MANDA IULIAN-CLAUDIU, la data faptei președinte al organizației județene a unui partid, sub aspectul…

