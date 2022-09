Mircea Cartarescu wins FIL Literary Award in Romance Languages

Romanian writer and essayist Mircea Cartarescu won the FIL Literary Award in Romance Languages, 2022 edition, announced on Monday in Mexico Antonio Sáez Delgado, spokesperson for the jury, reports EFE agency, taken over by Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmărește… [citeste mai departe]