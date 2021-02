Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte și Florin Pastrama au planuri mari pentru anul acesta. Cei doi vor sa-și ia o casa in Dubai unde sa stea cat timp in Romania vreme este rece și mohorata. Cuplul a facut deja demersurile pentru procedura de cumparare a unui apartament cu trei camere in Dubai și primul pas este achitarea unui…

- Scandalul dintre Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu capata proporții de la o zi la alta. Deși a trecut un an și jumatate de cand cei doi au decis sa se desparta, acum Claudia și Gabi iși arunca noi acuze și se ataca reciproc, lupta cea mare fiind de data aceasta pentru custodia copiilor. De curand,…

- S-a intamplat in 28 decembrie 1989: A murit (la Feucht, Germania) Hermann Oberth, fizician, matematician si inventator german din Romania; considerat unul dintre fondatorii astronauticii moderne. In 1938 s-a stabilit la Viena si, ulterior, in Germania; membru post-mortem al Academiei Romane (1991).