- Un caine cazut intr-o prapastie de mai multe zile, probabil speriat de petardele folosite in preajma Revelionului, a fost salvat, miercuri, de salvamontisti si de politistii locali din Odorheiu Secuiesc, informeaza Agerpres. Salvatorii s-au folosit de o drona pentru a gasi cainele care scancea de mai…

- Un copil in varsta de doar zece ani, din comuna Cornațelu, Dambovița, a ajuns de urgența la spital dupa ce o petarda i-a explodat in fața. Din pacate, baiețelul risca acum sa-și piarda vedere la un ochi.

- Este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de muzica populara, de la noi. Are fanii la picioare, o asculți la diverse evenimente și o vezi la tv, dar niciodata nu te-ai gandit ca ascunde o mare drama.

- Marie Fredriksson, solista trupei Roxette, a murit la varsta de 61 de ani, dupa ce ani buni s-a luptat cu o boala grava. Marie suferea de cancer pe creier și in ultima perioada renunțase complet la aparițiile pe scena. Anunțul morții a fost facut de managera artistei.

- Ludovic Orban a fost intrebat, luni, de jurnalisti, daca a facut demersuri pentru inlocuirea lui Tudorel Toader din Comisia de la Venetia. "Recunosc ca ne-am gandit, dar pana acum n-am facut niciun demers. Ar putea sa renunte la epistola, ar putea sa se duca sa comunice cu colegii sai (...) Inca nu…

- Batranul nu s-a pierdut cu firea si a pus mana pe un cutit, cu care l-a lovit in zona abdomenului pe unul dintre cei doi hoti, care incerca sa il imobilizeze. Speriat, celalalt hot a fugit, iar complicele sau, in varsta de 34 de ani, a mai apucat sa faca cativa pasi si s-a prabusit fara suflare langa…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a sosit, marți, la Parchetul General, pentru a fi audiat, la patru ani de la tragedia petrecuta in clubul Colectiv. Arafat nu a facut declarații.Șeful DSU, Raed Arafat, a ajuns la sediul Parchetului General in jurul orei…

- Lucratori din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Halmeu, in cooperare cu lucratori din cadrul Serviciului Teritorial PF Satu Mare, au declansat sambata o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari. Astfel, in jurul orei 7,00, a fost identificat si oprit in trafic, pentru control, pe…