- Tenismanul rus Andrei Rublev a urcat doua pozitii, de pe sapte pe cinci, in clasamentul mondial al jucatorilor profesionisti (ATP), publicat luni, dupa ce a jucat finala turneului Masters de la Shanghai, potrivit Agerpres.Polonezul Hubert Hurkacz, cel care a cucerit la Shanghai al doilea sau trofeu…

- Hubert Hurkacz (26 de ani # 17 ATP) s-a impus in finala competiției de Masters 1.000 de la Shanghai in fața rusului Andrey Rublev (25 ani # 7 ATP) cu 6-3, 3-6, 7-6 (8). Roger Federer a urmarit ultimul act la fața locului, el fiind de cateva zile la turneul pe care l-a caștigat in 2014 și 2017. Hubert…

- Jucatorul polonez de tenis Hubert Hurkacz (17 ATP, favorit nr. 16) s-a calificat marti in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai, dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, dupa ce l-a eliminat, in trei seturi, 7-6 (8/6), 4-6, 7-6 (7/4), pe chinezul Zhang Zhizhen…

- La festivitatea de premiere de dupa finala turneului de la Beijing, caștigata de Jannik Sinner, 4 ATP, in fața lui Daniil Medvedev, 3 ATP, rusul pare ca ii smulge italianului o jucarie, apoi pleaca rapid. Ce s-a intamplat de fapt? O intamplare aparent neobișnuita, chiar revoltatoare pentru unii, a fost…

- Lider mondial și caștigator la US Open, Novak Djokovic va rata turneul ATP Masters 1000 de la Shanghai, care va avea loc intre 4 și 15 octombrie, pentru a se pregati pentru ultimele competiții ale anului.

- Evoluții incantatoare pentru Catalin Amuza la Campionatului Balcanic de atletism in aer liber – Masters, gazduit de orașul Izmir, din Turcia. Sportivul legitimat la CS Targoviște a reprezentat la inalțime Romania la puternica intrecere, la categoria M40. La capatul unor prestații excelente, Catalin…

- ​Carlos Alcaraz și Novak Djokovic s-au calificat in semifinalele turneului Masters de la Cincinnati, meciurile disputate de principalii favoriți in sferturi avand desfașurari diametral opuse.

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul doi mondial, a declarat forfait pentru turneul ATP Masters 1.000 de la Toronto, programat in perioada 7-13 august, au anuntat organizatorii competitiei canadiene, citati de AFP, informeaza Agerpres."Intotdeauna mi-a placut sa vin sa joc in Canada, dar dupa…