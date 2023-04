Stiri pe aceeasi tema

- Decade intregi, pas cu pas, puterea legislativa a parlamentului și, implicit, democrația reprezentativa, au fost subminate de guvern, de experții platiți de organismele financiare internaționale ori de ong-urile militante și globaliste și, mai nou, de birocrația UE. Au fost zeci de mii de ordonanțe…

- Refugiatii ucraineni care vor sa ramana in Romania fac eforturi sa se integreze in comunitatile locale. La Calarasi, de exemplu, persoane de 40-50 de ani merg la scoala ca sa invete Limba Romana, cu gandul ca apoi vor reusi sa-si gaseasca un loc de munca la noi.

- Proprietarii de mașini din Romania trebuie sa țina cont de noile inițiative privind siguranța rutiera, in contextul in care volumul traficului și numarul accidentelor sunt in creștere. Prin urmare, s-a luat decizia ca mașinile sa aiba o cutie neagra, exact ca avioanele, scrie impact.ro.Mașinile vor…

- O mulțime de vestigii prețioase ale metalurgiei din Romania pot fi vazute pe Drumul Fierului in Hunedoara, un circuit care cuprinde ramașițele uzinelor de fier din Hunedoara și Calan, furnale vechi, mine și cariere de fier spectaculoase.

- In Alba nu exista cladiri școlare care sa fie clasate cu risc seismic. Școlile din Romania care ar putea fi afectate de cutremur In județul Alba, potrivit celor mai recente date ale Ministerului Educației nu exista cladiri cu destinația invațamant, care sa fie incadrate in clasa de risc seismic I. …

- „Perla Moldovei”, stațiunea Slanic Moldova, din județul Bacau, a fost subiectul emisiunii „Romania, te iubesc!”, difuzata duminica seara de Pro Tv. Stațiunea este destinație balneara, in primul rand, pentru ca aici inca funcționeaza una din puținele baze de tratament ale statului, o unitate subordonata…

- Multe cladiri monument istoric sunt lasate acum in paragina si se degradeaza, iar autoritatile nu pot face aproape nimic. Situatia o intalnim si in judetul Vrancea, unde astfel de cladiri, care apartin unor persoane fizice, nu au beneficiat de nicio renovare, desi legea ii obliga pe proprietari sa le…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, ca Romania indeplineste criteriile de aderare la Spatiul Schengen inca din 2010 si a cerut autoritatilor sa actioneze Consiliul Uniunii Europene in fata Curtii de Justitie a UE. Fii la curent cu cele…