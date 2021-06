Stiri pe aceeasi tema

- Echipa „Ambulanta pentru Monumente” se afla in aceste zile in judetul Alba, unde va restaura in perioada urmatoare o casa construita in 1849, aflata intr-o zona izolata de langa Zlatna.

- Voluntarii proiectului romanesc „Ambulanța pentru monumente”, se afla in județul Alba, in perioada 20 iunie – 11 iulie și vor restaura și conserva Casa „Citera”, o locuința construita in 1849, langa orașul Zlatna. Casa „Citera” este o casa amplasata la nord-este de orașul Zlatna intr-o zona izolata,…

- FOTO| Casa „Citera” construita in 1849 langa Zlatna, va fi restaurata și conservata cu ajutorul voluntarilor de la „Ambulanța pentru Monumente” Casa „Citera” construita in 1849 langa Zlatna, va fi restaurata și conservata cu ajutorul voluntarilor de la „Ambulanța pentru Monumente” Voluntarii proiectului…

- Membrii echipei „Ambulanța pentru Monumente” se afla in aceste zile in județul Alba. In perioada 20 iunie – 11 iulie, aceștia vor restaura și conserva o casa construita in 1849, aflata intr-o zona izolata de langa Zlatna. Casa „Citera” este o casa amplasata la nord-este de orașul Zlatna intr-o zona…

- Sambata, 19 iunie, spre miezul zilei, pe șantierul din satul Șesuri (comuna Magirești) unde Asociația Monumentul reabiliteaza acoperișul unei biserici construite in 1648, am fost vizitați de președintele companiei Dedeman, Dragoș Paval. A venit singur, la volanul unui Mercedes negru, intr-o zi de sambata,…

- Reabilitarea acoperișului de șindrila al Bisericii multiseculare „Sf. Gheorghe” din satul Șesuri (comuna Magirești) este cel mai nou proiect propus de echipa „Ambulanța pentru monumente” al Asociației Monumentum. Cu acest proiect, Ambulanța pentru Monumente va fi pentru prima oara și in județul Bacau.…

- Unul dintre cele mai emblematice monumente de istorie si arhitectura din tara noastra, Arcul de Triumf din centrul Chisinaului, se risipeste vazand cu ochii. Constructia veche de aproape 200 de ani a inceput sa se macine, iar peretii au ajuns intr-o stare avansata de degradare.

- Ambulanța pentru monumente a inceput o campanie de strangere de fonduri pentru salvarea uneia dintre cele mai importante monumente istorice din Romania – Biserica medievala de la Gurasada, Hunedoara. Lucrarile sunt programate pentru perioada 7 septembrie – 7 octombrie 2021, anunta asociatia…