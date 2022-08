Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul secolului XX, mai exact in anul 1909, la Arad lua ființa fabrica de automobile „Marta” (Magyar Automobil Reszveny Tarsasag), pe un teren din vecinatatea fabricii de vagoane Weitzer. Era prima fabrica de automobile din partea maghiara a Imperiului Austro-Ungar, sucursala a firmei americane…

- Din 30 iulie, ora 12:00 pana in 31 iulie, ora 10:00 vor fii vijelii puternice, cu rafale de peste 70…90 km/h, averse torențiale, frecvente descarcari electrice și grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitațile de apa vor depași local 40…60l/mp, pe intreg județul Alba. Avand…

- „In ziua de 16.07.2022, 10:39:24 (ora Romaniei), s-a produs in TRANSILVANIA, HUNEDOARA un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.2, la adancimea de 5 km", conform INFP. Cutremurul s-a produs la 86km sud-vest de Sibiu, 121km nord de Craiova, 137km nord-vest de Pitesti, 161km sud de Cluj-Napoca, 165km est…

- Conform datelor furnizate de catre ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania), inmatricularile de autoturisme noi au crescut cu peste 23% in primele sase luni din acest an comparativ cu perioada similara din 2021.

- Așa cum am mai precizat, in data de 14 iunie, 34 de echipaje au plecat din localitatea Ypres, capitala mai multor raliuri de notorietate, așa cum este ea cunoscuta nu doar in Regiunea Flandra din Belgia, cat și la nivel european. Destinația acestor automobile este capitala Turciei, Istanbul, ele parcurgand…

- RESITA – Locomotivele cetatii de foc, omagiate printr-o expozitie dedicata jubileului „Resita 150”! Deschisa la Muzeul Banatului Montan, aceasta este posibila prin implicarea lui Adrian Dragila de la Centrul Cultural si Muzeistic din Anina, Ionel Bota din Oravita, Bogdan Mihele, Andrei Balbarau si Ionel…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a publicat informatii din ancheta deschisa dupa atentatul cu bomba de la Arad, care a avut loc in mai 2021 si in urma caruia omul de afaceri Ioan Crisan a murit. Au fost audiate peste 400 de persoane, iar procurorii au stabilit traseul victimei,…