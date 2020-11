Stiri pe aceeasi tema

- CJUS Timiș a adoptat doua hotarari prin care propune instituirea carantinei in localitațile Sannicolau Mare și Ciacova, unde incidența cazurilor de Covid a ajuns la 8,56, respectiv la 9,99 la mia de...

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a hotarat, vineri seara, sa solicite Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei emiterea Ordinelor Comandamentului Actiunii privind instituirea masurii de carantina zonala pentru orasele Sannicolau Mare si Ciacova, unde incidenta…

- Autoritatile au decis, vineri seara, instituirea carantinei zonale in orasul Ovidiu si impunerea masurilor speciale de protectie in localitatile Agigea si Valu lui Traian, dupa constatarea incadrarii in limitele de incidenta cumulata a cazurilor pe ultimele 14 zile mai mare de 3/1.000 locuitori, informeaza…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arges a decis, joi, sa impuna restrictii suplimentare in patru comune in care incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 este de peste 3 la mia de locuitori, noteazp Agerpres."O serie de masuri vizeaza localitatile Suseni, Ciomagesti, Mosoaia…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a hotarat joi ca incepand cu data de 29 octombrie 2020, sa fie ridicate masurile stabilite la nivelul comunelor Unguriu și Zarnești, avand in vedere ca incidența cumulata in ultimele 14 zile este sub 1,5 la 1.000 de locuitori (0,89/1000 locuitori; 1,03/1000…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Bihor a decis sambata instituirea unor restricții in cinci comune din județ, in care rata de incidența cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor de Covid a depașit 3 la mia de locuitori. Potrivit deciziei CJSU Bihor, este vorba de comunele Santandrei…

- Comuna Mica a depașit trei cazuri COVID-19 la o mie de locuitori și intra astfel in SCENARIUL ROȘU, a anunțat, in urma cu puțin timp, prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean. Avand in vedere ca rata de incidența cumulata a cazurilor COVID-19 in ultimele 14 zile a depașit pragul de 3/1000 locuitori…

- Avand in vedere datele Direcției de Sanatate Publica a Județului Cluj, conform carora rata incidenței cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile la 1000 de locuitori, este de 2.52/1000 locuitori la nivelul județului și constatand ca in unitațile administrativ teritoriale: municipiul Cluj-Napoca, comuna…