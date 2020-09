Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan si candidat PNL la functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Bihor, a afirmat ca noul primar al municipiului resedinta de judet este Florin Birta, actualul viceprimar si liderul organizatiei PNL Oradea. "Este cert ca domnul Florin Birta a castigat…

- Cetațenii județului Bihor iși aleg astazi primarii, consilierii locali, președintele de consiliu județean și consilierii județeni in cadrul alegerilor locale din acest an. Unele amanate cu trei luni din cauza pandemiei La Primaria Oradea, Ilie Bolojan iși lasa un succesor, in timp ce pesediștii mizeaza…

- Florin Birta se angajeaza pentru continuarea proiectelor mari din Oradea și Zona Metropolitana. Ilie Bolojan vrea sa restarteze județul Bihor, prin mari axe de circulație și parcuri industriale la Beiuș, Ștei, Marghita și Aleșd.

- Lista PSD pentru Consiliul Local este deschisa candidatul la Primarie, Emilian Pavel. Senatorul Florian Bodog este al doilea pe lista. Arhitectul Cristian Pușcaș este al treilea. La Județ, Ioan Mang este secondat de Sergiu David.

- Liberalul Ilie Bolojan, aflat la finalul celui de-al treilea mandat de primar la Oradea, si-a depus luni candidatura pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Bihor."Vreau sa le multumesc tuturor celor care au strâns peste 30.000 de semnaturi pentru a ma sustine în…

- Liderul PSD Bihor, Ioan Mang, actual vicepresedinte al Consiliului Judetean (CJ), va candida pentru functia de presedinte al institutiei, iar fostul europarlamentar Emilian Pavel va fi candidatul social-democratilor pentru functia de primar al municipiului Oradea, noteaza Agerpres. Cei doi si-au…