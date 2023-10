Stiri pe aceeasi tema

- LA SARMALE, INAINTE!… Vasluiul a devenit de mai bine de o saptamana ortocentrul spagii din Romania, dupa ce Dumitru Buzatu a fost prins cu ditamai mita in deja celebra geanta maro, insa viata merge inainte! La Husi, de pilda, s-a mers mai prudent si s-a mizat pe o mita electorala, camuflata cu mai multa…

- COMUNICAT TELEPATIC… Jenica Rusu, un vloger simpatizant al lui Dumitru Buzatu, a dezvaluit pe contul sau de Facebook, ordinele pe care le-a primit din pușcarie, de la acesta. Maricel Boul considera mesajele lui Buzatu ajunse telepatic la Jenica, foarte importante pentru membrii de partid ai PSD-ului,…

- REACȚIE… Dupa mai bine de doua zile de tacere absoluta, in care oamenii lui Dumitru Buzatu din Consiliul Județean Vaslui au dat senzația ca, prea șocați de arestarea ca-n filme a șefului lor, și-au inghițit cuvintele și așteapta cu inima stransa sa vada incotro o apuca procurorii și mascații de la DNA,…

- Presedintele Consiliului Judetean Vaslui este la puscarie REVOLUTIA DNA-ului…Este sfarsitul lui Dumitru Buzatu, ultimul baron al Romaniei. A fost rapus dupa cea mai spectaculoasa operatiune a procurorilor DNA, care va fi pe viitor sursa de inspiratie pentru cursurile de anticoruptie ale viitorilor magistrati.…

- EXCLUSIV… Ziua de 22 septembrie va ramane in memoria vasluienilor drept ziua in care au scapat de cel mai lacom stapan pe care județul l-a avut in ultima suta de ani. Dumitru Buzatu a fost decapitat din fruntea județului de procurorii DNA care l-au prins cu mața-n sac. Astfel toata Romania l-a vazut…

- CONSTELATIA MATEMATICIENILOR… Emotii mari la Husi, unde astazi, 17 august, debuteaza cel mai important eveniment educational al anului, Tabara Nationala de Matematica! Elevii cu medalii in palmares, elita olimpicilor din Romania, au venit la Husi, pentru o experienta unica, in care pregatirea intensiva…

- CLASAMENT… Vasluiul se numara printre judetele din Romania cu cele mai multe finantari europene, dupa cum arata cifrele oficiale. In exercitiul financiar 2014 – 2020, pana la data de 31 martie 2023, judetul nostru are contractate finantari europene in valoare de 3,1 miliarde lei, ceea ce ne situeaza…

- POCINOG… Pe strazile asfaltate ale municipiului Huși, pe unde civilizația și-a facut loc, aducand asfaltul in locul batranelor pietre de rau, șoferii trebuie totuși sa circule cu grija! Pe carosabilul intins aparent ca-n palma odata, se ivește de nicaieri cate o groapa, care nu „iarta” niciun fel de…