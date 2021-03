”Pentru ca fortele politice din Parlamentul din decembrie 2020 nu au pus Bucurestiul si Sectoarele in Legea Finantelor Publice iar legea Bugetului a intrat abia in martie in Parlament, atat Primaria Generala cat si primariile de sector vor pierde cel putin 500 de milioane de lei. Primaria Sectorului 6 va pierde intre 70 si 100 de milioane de lei (echivalentul bugetului de investitii pe anul trecut). Toate primariile de Sector pierd sume uriase”, a scris, luni, pe Facebook, Ciprian Ciucu. Primarul Sectorului 6 anunta ca a purtat discutii in ultima perioada si a explicat situatia. ”Am avut incredere.…