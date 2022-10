Ciucă, vizită la Bruxelles; întrevederi cu preşedinta Comisiei Europene şi cu secretarul general al NATO Premierul Nicolae Ciuca va efectua, miercuri si joi, o vizita oficiala la Bruxelles, prilej cu care va avea intrevederi cu omologul sau belgian Alexander De Croo, presedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, precum si cu secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. Potrivit programului transmis marti de Guvern, Ciuca se va intalni miercuri cu presedinta Parlamentului European, precum si cu presedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen. Prim-ministrul se va intalni, la sediul Aliantei Nord-Atlantice, cu secretarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, si premierul Nicolae Ciuca s-au intalnit, marti, la Vila Lac. Potrivit unor surse politice, discutiile dintre cei doi lideri de partid au ca tema principala vizita premierului Ciuca la Bruxelles, care are loc miercuri si joi. Alte subiecte sunt negocierile privind Planul…

- Conform surselor, discutiile ar viza mandatul de negociere privind PNRR pe care il va avea premierul Nicolae Ciuca, in vizita pe care o va face la Bruxelles, miercuri si joi, precum si proiectul de buget pentru anul viitor. Premierul Nicolae Ciuca va efectua o vizita la Bruxelles, miercuri si joi, insotit…

- Premierul Nicolae Ciuca va efectua o vizita la Bruxelles, miercuri si joi, insotit de ministrul de Externe Bogdan Aurescu si ministrul Justitiei Catalin Predoiu, informeaza Guvernul. Seful Executivului va avea intrevederi cu presedinta Parlamentului European Roberta Metsola, presedinta Comisiei Europene…

- Doua cutremure cu magnitudinea 3,2 pe Richer s-au produs duminica in zona seismica Vrancea, judetele Vrancea si Buzau, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Primul seism s-a inregistrat la ora locala 2:01, in judetul Vrancea,…

- Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs, luni seara, in Zona Seismica Vrancea, in judetul Buzau. "In ziua de 03 octombrie 2022, la ora 18:44:12 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 126 km", anunta, luni seara,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, anunța Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la ora 0:12 la adancimea de 77 de kilometri, in apropierea urmatoarelor orase:…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, la ora locala 0:12, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, intrunit miercuri, 31 august, l-a numit pe Daniel Nicolaescu in funcția de director general, pentru un mandat provizoriu de patru luni, incepand cu data de 1 septembrie 2022. Numirea are loc in condițiile in care mandatul de director…