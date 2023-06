Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a facut joi, in debutul ședinței de guvern, un apel la profesori sa renunțe la greva. Ciuca spune ca Guvernul și-a indeplinit angajamentele luate la negocierile cu sindicatele din Educație și considera ca profesorii „au avut un partener onest” la aceste discuții.

- Ministrul Educației, Ligia Deca, le cere cadrelor didactice incetarea grevei, „astfel incat elevii sa iși poata da examenele”. Ministrul lanseaza aceasta cerere printr-un mesaj postat pe internet in seara zilei de 2 iunie 2023. Cu o zi inainte, guvernul Ciuca aprobase Ordonanța de Urgența care majoreaza…

- Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri, la Palatul Cotroceni, discuții cu liderii Coaliției de guvernare, președintele Partidului Național Liberal, Premierul Nicolae Ciuca, și președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, pe tema grevei din sistemul de invațamant. La intalnire a mai…

- NEGOCIERI… In cea de-a opta zi de greva generala, Guvernul a venit cu o oferta pentru a-i determina pe profesori sa-și reia activitatea: 1000 lei/luna brut, de la 1 iunie, pentru personalul didactic și 400 lei/luna brut pentru personalul nedidactic. Din aceste sume, angajații raman, dupa reținerea impozitelor,…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a transmis vineri un raspuns elevilor, care nu știu daca vor putea susține examenele finale, in care precizeaza ca Executivul face tot posibilul sa nu existe intarzieri in sustinerea examenelor de catre elevii din anii terminali."Coalitia legislativa si guvernamentala, Guvernul…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a amintit reprezentanților profesorilor alaturi de care a purtat negocieri, duminica, la Guvern, inainte de greva anunțata de luni, ca Educația este prioritatea numarul unu a Executivului și ca legile Educației sunt cele mai dezbatute de pana acum, asigurandu-i ca va gasi…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis sambata un mesaj cu prilejul Pastelui Catolic si al Floriilor Ortodoxe in care le ureaza tuturor, deopotriva, bucurie in suflet, puterea de a trece peste orice provocare si de a oferi cu grija si generozitate alinare celor care au nevoie de sprijin si cauta pacea departe…

- ”Investitorii demonstreaza incredere in economia romaneasca: in 2022, investitiile nete in economie au fost de 150,1 miliarde lei, in crestere cu 8,5% fata de anul precedent, potrivit Institutului National de Statistica. Aceste investitii in dezvoltare vor conserva locurile de munca ale romanilor si…