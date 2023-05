Stiri pe aceeasi tema

- ”Voi discuta cu Ministrul Energiei, Virgil Popescu, dar si cu premierul Nicolae Ciuca pentru ca situatia de anul trecut, cand industria si-a redus capacitatea de productie din cauza crizei de energie, sa nu se repete! Nu mai vreau sa stingem incendii”, a scris, joi seara, pe Facebook, ministrul Economiei.…

- ”Romania are nevoie de un nou model de dezvoltare economica si doar prin colaborarea dintre mediul de afaceri si autoritati il putem dezvolta. E un model bazat pe investitii si modernizare, astfel incat sa crestem nivelul de trai al romanilor. Acesta este mesajul pe care l-am transmis astazi in cadrul…

- Sunt tensiuni mari intre PNL și PSD dupa scenariul ca Marcel Ciolacu sa fie candidat la funcția de președinte, in tandem cu Nicolae Ciuca, cel care ar urma sa preia poziția de premier. In ultimele ore, dinspre cele doua formațiuni au venit declarații taioase. PSD și PNL, spirite incinse dupa scenariul…

- In cadrul reuniunii Clubului Oamenilor de Afaceri Liberali, premierul a declarat ca avansul economic al Romaniei este echivalent cu dezvoltarea clasei de mijloc. Chiar daca pilonii creșterii sunt fondurile europene și investițiile straine, premierul a apreciat ca motorul principal al economiei trebuie…

- Continue reading Raport: Crestere cu peste 20% a numarului de proiecte pentru constructia de spatii verzi si pietonale, derulate in Romania in ultimul an. Cele mai multe investitii in spatii verzi sunt in Cluj, Bihor, Timis, Constanta si Bucuresti at Info real.

- ION, prezentat pe 1 martie ca fiind primul consilier onorific al premierului Nicolae Ciuca, a interacționat, luni, 13 martie, cu elevii Colegiul National „Aurel Vlaicu” din Bucuresti, potrivit unui comunicat al Ministerului Digitalizarii. A fost prima iesire in public a robotului, de la prezentarea…

- Doua aeronave C-27J Spartan ale Fortelor Aeriene Romane vor aduce, miercuri seara, in Romania prima echipa RO-USAR, medici si asistenti SMURD, respectiv personal specializat in misiuni de cautare-salvare, alaturi de echipa canina trimisa in Turcia in 6 februarie. Salvatorii vor fi intampinati de…

- Președintele USR Catalin Drula afirma ca Romania risca sa piarda miliardele de euro din PNRR: „Premierul PNL Nicolae Ciuca nu vrea sa-și taie pensia speciala. E pregatit sa dea foc unei țari intregi și sa piarda miliarde de euro din PNRR”, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…