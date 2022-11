Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca ultimele doua programe care mai erau de implementat de catre Guvern, din pachetul „Sprijin pentru Romania” au fost semnate si anume conventiile de implementare si garantare pentru programele nationale Student Invest si Family Start. „Am decis impreuna…

- „Romania poate fi o destinație atragatoare pentru marii investitori, mai ales in aceasta perioada de puternice convulsii economice internaționale: Nokian, producatorul finlandez de anvelope, a anunțat astazi ca va investi 650 milioane euro intr-o noua fabrica, la Oradea. Potrivit proiectului, aici se…

- „Am convenit ca este posibila inlocuirea acestui indicator cu un altul care sa țina cont de studiul Bancii Mondiale și de un indicator de disciplina financiara”, a spus Ciuca, fara a oferi alte detalii.Intrebat de ziariști ce inseamna concret ce inseamna acest indicator de disciplina financiara, Nicolae…

- Contractele de finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) a Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania si a Memorialului „Inchisoarea Tacerii” Ramnicu-Sarat au fost semnate, marti, intr-o ceremonie organizata la Palatul Victoria, in prezenta premierului…

- Mai mult cumetrie decat parteneriat, actuala coalitie de guvernare in care nu se stie cine este prima vioara, pare sa mearga paralel cu realitatea din tara. Aflat in SUA, presedintele Iohannis ii anunta pe romanii stabiliti in tara tuturor posibilitatilor ca situatia in tara este buna si exista crestere…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a primit-o, marti la Palatul Victoria pe omologul Republicii Moldova, Natalia Gavrilita, ocazie cu care a fost analizat stadiul implementarii proiectelor concrete destinate sprijinirii Republicii Moldova, in domenii care vizeaza aprovizionarea cu energie si gaz, asigurarea…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a primit, marti la Palatul Victoria, delegatia companiei Lockheed Martin, condusa de vicepresedintele pentru afaceri internationale, Ray Piselli. Dialogul a vizat dezvoltarea cooperarii bilaterale, a fost anuntata lansarea in Romania a investitiei companiei americane…

- Suplimentarea banilor pentru bursele scolare, cresterea costului per elev pentru cheltuielile materiale, prorogarea termenului de implementare a noului Cod fiscal, majorarea salariilor din administratia publica locala si clarificari privind Ordonanta de Urgenta 64/2022 au fost solicitarile adresate…