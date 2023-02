Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, astazi, ca, maine, va fi creat un grup interministerial, pe care-l va conduce, care va avea ca prioritate identificarea problemelor pe care viitoare cutremure le-ar putea provoca, cat și identificarea de noi mecanisme de reacție in cazul unor catastrofe. Ciuca a subliniat ca este important sa se gaseasca soluții practice […] Articolul Ciuca, despre masurile in caz de cutremur: ”Avem rafturile pline de astfel de dosare, important e ce punem in practica”. Ce se intampla in urmatoarea perioada a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .