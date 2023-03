„Este vorba de doua grupuri de la cele doua centrale si ele fac parte din planul de restructurare a Companiei Energetice Oltenia. In momentul in care a inceput criza energetica, odata cu punerea in aplicare a planului de restructurare, a fost nevoie sa venim cu o hotarare de Guvern si sa prelungim perioada de functionare a grupurilor pentru a putea sa depasim iarna 2022-2023 si totodata sa venim in sprijinul Republicii Moldova care a avut nevoie de energie electrica in luna decembrie a anului trecut si Romania a asigurat 80% din necesar, din productia proprie. Ca atare, in acest moment odata ce…