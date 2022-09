Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei a salutat aprobarea plații primei cereri din PNRR, fiind subliniat ca in total Romania atrage in acest moment 15 miliarde euro, din fonduri europene și investiții straine.

- Premierul Romaniei susține ca decizia Comisiei Europene de a da aviz pozitiv primei cereri de plata din cadrul PNRR afirma disponibilizarea sumei de 2,6 miliarde de euro pentru economia romaneasca.

- Premierul Romaniei a convocat, la Palatul Victoria, o noua reuniune a Comitetului Interministerial pentru coordonarea aderarii la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica. Ciuca l-a desemnat cu aceasta ocazie pe Luca Niculescu coordonator național privind procesul de aderare la OCDE.

- Premierul Romaniei a declarat, intr-o postare pe Facebook, ca a completat pachetul de protejare a economiei de efectele creșterii prețurilor la energie cu masuri destinate marilor consumatori energetici.

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, miercuri, de Ziua Limbii Romane, aprecierea tuturor celor care contribuie permanent la cunoasterea, conservarea, perpetuarea si evolutia limbii romane, mentionand ca le este recunoscator celor care pastreaza identitatea nationala dincolo de granite, familiilor de…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a declarat ca ar vrea amanarea discutarii proiectului de lege privind statutul cadrelor militare, aflat pe ordinea de zi a sedintei de Guvern, pana cand este gata tot pachetul de legi pe „aparare si siguranta nationala”, pe care il vrea finalizat de ministerele responsabile…

Premierul Nicolae Ciuca: Educația va primi 15% din bugetul consolidat pana in 2027 Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a anunțat ca Educația va primi 15% din bugetul consolidat pana in 2027, potrivit unui comunicat al…

- Premierul Romaniei a transmis, in cadrul conferintei organizate de Guvernul Romaniei cu privire la planul de integrare a refugiatilor din Ucraina, ca Romania este prima tara din Uniunea Europeana care are un plan pe termen mediu-lung de integrare a refugiatilor.