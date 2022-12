Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi ca Austria și-a bazat votul impotriva aderarii Romaniei la Schengen pe ”cifre incorecte” legate de numarul migranților ilegali. Ciuca a mai spus ca ”regretam și nu ințelegem poziția inflexibila a Austriei”, adugand ca le mulțumește tuturor celor implicați in eforturile politice și diplomatice legate de aderarea la Schengen. Principalele declarații ale lui Nicolae Ciuca: In calitate de prim-ministru și de cetațean roman, doresc sa incep prin a exprima profunda dezamagire fața de lipsa consensului la nivelul Consiliului JAI de astazi in ceea ce privește aderarea…