- Prezenta la Euro Business Cup 2023, competiție ce se desfașoara in aceste zile in Antalya (Turcia), formația de minifotbal Gemina Cluj și-a respectat statutul de deținatoarea a trofeului caștigat in 2022 și a reușit sa caștige grupa E, dupa doua victorii obținute și un rezultat de egalitate. Astfel,…

- City Fashion Week este singurul eveniment de moda din Transilvania care face parte din circuitul internațional al prezentarilor de moda din Milano, Paris, Londra si New York. City Fashion Week se intoarce la Cluj și in 2023, fiind cel mai mare eveniment de moda din Romania. Ediția din acest an se va…

- Echipa de minifotbal ”Gemina Cluj”, din care fac parte și jucatori din zona Turzii, va participa in perioada 18 – 22 octombrie 2023 in Antalya, Turcia, la Euro Business Cup, ediția a IV-a. Formația militarilor clujeni este calificata la aceasta competiție din postura de caștigatoare a trofeului in anul…

- In data de 10 Octombrie 2023, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) va sarbatori „Ziua Naționala a Produselor Agroalimentare Romanești”, prin organizarea unor targuri și evenimente, la nivel național. Ziua Naționala a Produselor Agroalimentare Romanești se afla la cea de-a VII-a ediție,…

- Cluburile Rotaract Campia Turzii și Samvs din Cluj-Napoca pregatesc un eveniment caritabil important la mijlocul lunii noiembrie, iar primele bilete au fost puse deja in vanzare. Balul caritabil Freezing va avea loc pe 11 noiembrie, la Wonderland Cluj Resort, iar primele bilete costa 350 de lei de persoana.…

- Nu mai este niciun secret ca indragitul designer are gusturi fine și din garderoba lui nu lipsesc piese vestimentare și accesorii foarte scumpe. Apariția sa la un festival din Romania a facut furori in randul celor prezenți. Catalin Botezatu a venit imbracat la Untold de 100.000 de euro! Catatalin Botezatu,…

- Prezenta la Turneul Final U14 2023 de la Cluj-Napoca, formația LEII Campia Turzii a terminat turneul pe locul 8 din 11 participante. In prima zi a competiției, care s-a disputat sambata 29 iulie, echipa antrenorului Cosmin Oltean a pierdut intalnirea cu Steaua București și s-a impus in fața celor de…

