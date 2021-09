Cîțu vrea anchetă în cazul City Insurance Premierul Florin Cițu a comentat problemele aparute la compania de asigurari City Insurance. Șeful Executivului spune ca așteapta analiza specialiștilor in ceea ce provește falimentul City Insurance. „Exista un reglementator. Ma voi asigura ca toți clienții nu vor avea de suferit. Vreau sa vad evaluarea celor de la ASF… falimentul este parte din capitalism, trebuie sa aflam daca nu a fost ascuns, daca nu a fost o frauda… nu am astfel de informații… Exista un fond de garantare care va asigura ca nici un client nu va pierde polița de asigurare”, a declarat Cițu, citat de Mediafax. Autoritatea de… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

