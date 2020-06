Citu: Vom reveni la perspectiva ''stabil'' cat mai curand

Vom reveni la perspectiva "stabil" cat mai curand, iar tot ceea ce vom face in perioada urmatoare va duce la revenirea perspectivei "stabil" pentru Romania la toate agentiile de rating, a declarat, sambata, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, intr-un briefing de presa.



"Aceasta perspectiva negativa nu este responsabilitatea acestui guvern, dar ce va garantez eu: asa cum am reusit sa oprim aceasta retrogradare prin actiunile acestui guvern vom reveni la perspectiva 'stabil' cat mai curand.



Tot ce vom face in perioada urmatoare va duce, veti vedea, la revenirea perspectivei…