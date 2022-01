Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Florin Cițu, a spus, marți, ca este ingrijorat de faptul ca inflația este din ce in ce mai mare și cere explicații d ela Ministerul Finanțelor cu privire la imprumuturile care se fac și la direcția in care merge Romania. "Sunt elemente importante, ar trebui sa vina soluții…

- Fostul premier Florin Citu se intreaba, intr-o succesiune de mesaje transmise luni pe Facebook, daca majorarea dobanzilor la care se imprumuta statul inseamna pierderea increderii in stat ca isi va putea plati datoriile in viitor sau o intelegere intre stat si banci, daca actuala crestere a preturilor…

- ”Majorarea dobanzilor la care se imprumuta statul inseamna pierderea increderii in stat ca isi va putea plati datoriile pe viitor sau este o intelegere intre reprezentanti ai statului si banci?”, este intrebarea pusa de fostul premier. Alte doua intrebari ale liderului PNL sunt: ”Cresterea preturilor…

- Președintele PNL, Florin Cițu, spune ca din vorbe se pot face multe, insa atunci cand trebuie venit cu resursele la buget e ceva mai dificil. El a facut referire la postarea lui Marcel Ciolacu privind TVA zero la gaze, ingrașaminte și mancare, pe modelul Poloniei. Cițu a spus ca a vazut postarea omologului…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat luni seara ca este de parere ca actuala coaliție funcționeaza cel puțin deocamdata și ca „guvernarea merge bine”, dar l-a contrazis pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, care propunea introducerea „TVA zero la gaze, ingrașaminte și mancare, plus taxe reduse la carburanți”,…

- Anul viitor aduce romanilor o crestere a salariului minim, a punctului de pensie si a alocatiilor pentru copii, insa electricitatea in regim de serviciu universal si carburantii se scumpesc incepand cu 1 ianuarie 2022. Astfel, salariul minim in 2022 va fi 2.550 lei brut, reprezentand o crestere de 10,8%…

- "Le cer domnilor Cițu și Ciolacu sa explice pensionarilor cu venituri mici pe care ii țin in saracie de ce ei și partidele lor se opun eliminarii pensiilor speciale pentru aleșii locali, care pot ajunge la 7.000 de lei. In 26 de zile, aceste noi pensii speciale vor intra in plata, daca nu sunt oprite…

- Precizarile vin dupa ce, luni, edilul general a participat la o intalnire a Asociatiei Municipiilor din Romania cu premierul Florin Citu, unde s-a discutat despre sprijinul guvernamental pentru sistemele de termoficare din municipii, inclusiv din Bucuresti."Din discutie a rezultat clar ca sunt probleme…