- Avocatul Valeriu Stoica, fost președinte PNL, i-a avertizat pe liberali ca increderea in partid scade alarmant de mult.„Daca maine se face un sondaj, cota de incredere a PNL este mai scazuta si scade cu trecerea timpului, putand ajunge si la sub 15%, daca nu 10%.”, a declarat Valeriu Stoica, marți seara,…

- Fostul presedinte PNL Valeriu Stoica nu crede ca Florin Citu va putea sa reziste ca presedinte al Partidului National Liberal, pana in 2024, și ca un nou Congres extraordinar al PNKL ar putea avea loc anul viitor. Stoica a declarat, la Profit TV, ca vede la conducerea liberalilor trei nume care s-ar…

- Europarlamentarul PNL Dan Motreanu a declarat, sambata, ca si-ar fi dorit ca presedintele Klaus Iohannis sa fi fost mai implicat in numirea unor ministri in guvernele conduse de Ludovic Orban si Florin Citu, ministri care nu au performat. In ceea ce priveste candidatura lui Ilie Bolojan sau Emil…

- Presedintele PNL, Florin Citu a declarat, miercuri, ca in sedinta Biroului Executiv al Partidului National Liberal de vineri se va discuta despre declaratiile si atacurile fostului presedinte al partidului, Ludovic Orban la adresa presedintelui Klaus Iohannis si se va lua o decizie. Liderul PNL a explicat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, il critica pe premierul Florin Citu pentru decizia de a aloca fonduri catre primari in perioada de campanie pentru alegerile interne din partid, el amintind ca pentru un gest similar presedintele Klaus Iohannis a depus o plangere penala pe numele lui Liviu Dragnea. „Pai…