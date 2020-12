CÎȚU, ultima PROMISIUNE făcută în 2020: ”Vom face totul” Premierul Florin Cițu promite intr-un mesaj postat pe Facebook ca va face tot posibilul sa relanseze economia in 2021 și le cere romanilor sa aiba incredere in guvern. Ministrul Cseke Attila vrea sa schimbe statutul prefecților. Nu vor mai fi inalți funcționari publici Mesajul integral al lui Cițu: ”Dragi romani, La trecerea dintre ani doresc sa va mulțumesc ca impreuna am fost o echipa in 2020. Un an greu pentru Romania. Tot ce am facut la Ministerul de Finanțe s-a bazat pe doua lucruri: profesionalism și transparența. V-am promis ca nu voi permite prabușirea economiei și așa am facut. Am promis… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

