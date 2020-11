Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Florin Citu a cerut procurorului general anchetarea tuturor declaratiilor facute de catre conducerea PSD de la inceputul declararii starii de urgenta, considerand ca au instigat la nesupunere si la subminarea autoritatii statului si au adus costuri imense pentru economie.

- Ministrul Finantelor Florin Citu a cerut miercuri procurorului general anchetarea tuturor declaratiilor facute de catre conducerea PSD de la inceputul declararii starii de urgenta, considerand ca au instigat la nesupunere si la subminarea autoritatii statului si au adus costuri imense pentru economie,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, l-a criticat pe ministrul Finantelor, Florin Citu pentru decizia de a imprumuta Romania de pe pietele externe si a amintit ca Nicolae Ceausescu a fost „a fost impuscat ca a platit datoriile”. In replica, ministrul Citu s-a declarat „socat” de aceasta comparatie si i-a…

- Rectificarea bugetara va fi adoptata in a doua saptamana a lunii noiembrie. Cițu: ”Nu iau in calcul niciun scenariu in care va exista un lockdown in economie” Guvernul va discuta rectificarea bugetara in aceasta saptamana, urmand ca modificarile sa fie adoptate in a doua saptamana a lunii…

- Florin Citu a anuntat ca va face publice peste cateva zile detalii despre rectificarea bugetara. "Avem executia pentru luna octombrie pentru fiecare ordonator in parte. Am primit nevoile de finantare pentru fiecare ordonator in parte. Vom pregati rectificarea bugetara care o sa fie gata in…

- Testele pentru Covid facute angajaților și suportate pana acum de angajatori vor fi fi trecute la cheltuieli deductibile și transferate catre stat. Anunțul a fost facut de ministrul Finanțelor, Florin Cițu, la finalul ședinței de Guvern. „Se propune introducerea acestor cheltuieli la categoria cheltuielilor…

- „Citule, nu te-ai plictisit de minciunile tale? Dar intai as vrea sa iti fie clar ca Start Up Nation este un program care sprijina antreprenorii. Acestia, de obicei, nu fac politica. De aceea nu trebuie sa iti bati joc de ei. In ce consta minciuna. Cand vorbesti despre restante la plata facturilor de…

- Dezvoltarea, Justiția, Agricultura, MAE, Ministerul Apelor și Padurilor au primit mai mulți bani decat inițial, iar cele mai mari taieri s-au operat la Consiliul Concurenței și la Curtea de Conturi. Ordonanța de Urgența 135, prin care s-a facut cea de-a doua rectificare bugetara din acest an, , conține…