- Lucian Bode a declarat, luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cernavoda, ca a fost constituit un grup de lucru interministerial pentru elaborarea unui proiect de act normativ care sa duca la preluarea ARSVOM de la Ministerul Transporturilor la MAI. “Avand in vedere rolul si responsabilitatile…

- Daniel Manole este acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit si de luare de mita.Judecatorii Iulia Cezara Suciu si Damian Mitea, de la Curtea de Apel Constanta, au amanat pentru azi,…

- Dosarul lui Petre Neacsa are legatura cu cel in care Daniel Manole, director al Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare se afla in arest la domiciliu. Daniel Manole este cercetat tot de DNA pentru constituire a unui grup infractional organizat, abuz in serviciu, daca functionarul public…

- Tribunalul Constanta a admis astazi propunerea DNA privind arestarea preventiva, pe o durata de 30 de zile, a lui Petre Neacsa, directorul Directiei economice din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, acuzat ca a luat mita 460.000 lei de la un om de afaceri. Petre Neacsa a fost retinut, miercuri,…

- Potrivit DNA, reținerea lui Petre Neacșa are legatura cu dosarul in care este cercetat fostul director al Agenției Romane de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), Daniel Manole, care este pus sub control judiciar pentru constituire a unui grup infracțional organizat și luare de mita.Astfel, in…

- Petre Neacsa, directorul Directiei economice din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, a fost retinut, miercuri, pentru 24 de ore de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in cazul dosarului de mita de la Agenția de Salvare a Vieților Omenești pe Mare, a informat DNA, intr-un comunicat…

- Ministerul Transporturilor a transmis, miercuri seara, ca directorul Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, Daniel Manole, va fi revocat din functie, dupa retinerea de catre DNA. Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat ca la institutie era un control in derulare, dupa…

- DNA anunta, miercuri seara, retinerea pentru 24 de ore a lui Daniel Manole, director al Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (A.R.S.V.O.M.) din cadrul Ministerului Transporturilor, in sarcina caruia s-a retinut comiterea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat,…