Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei este in procent de 95% deja negociat cu Comisia Europeana si sigur, in perioada urmatoare, va fi aprobat, a declarat, joi, la Ministerul Finantelor, Florin Citu.



El a raspuns astfel fiind intrebat despre faptul ca "presa din Germania" a criticat PNRR si spune ca este "un document slab".



"Este un document foarte bun. Romania isi va aloca 29,2 miliarde de euro in perioada urmatoare. Este, daca vreti sa ne gandim, ca o doza de adrenalina pentru aceasta economie in urmatorii ani de zile. PNRR va fi aprobat... PNRR-ul Romaniei…