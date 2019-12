Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Florin Citu a declarat miercuri ca Romania are o rezerva suficienta pentru a face fata oricaror presiuni asupra finantarii sau a cursului de schimb si a promis ca in scurt timp va linisti pietele cu masuri destinate reducerii deficitului bugetar, transmite Bloomberg. …

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a declarat ca eliminarea salariului minim diferențiat in funcție de studii este un lucru normal și ca Romania este singura țara din Uniunea Europeana in care exista un astfel de salariu.Citește și: SURSE Guvernul a DECIS cu cat se va majora salariul minim…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a anunțat ca este foarte posibil ca Romania sa incheie anul cu un deficit de 4%, asta in condițiile in care țara noastra are o ținta de deficit asumata de 3%. Fostul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu, cel care a trecut printr-o situație similara in anul…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, a declarat, joi, ca economia Romaniei a fost condusa dupa doua bugete, un buget care nu a fost asumat nici de premier, nici de fostul ministru de Finante, și alt buget prin care se dadeau bani catre baronii locali. Acesta a anunțat ca va sesiza organele de specialitate…

- Iohannis a ales cea mai proasta varianta posibila pentru Romania. Este un proiect personal al lui Iohannis nascut mort. Are mai puțin de jumatate din voturile pe care le-a avut PSD cand a trecut moțiunea! Improvizație, amatorism și impostura! Prestații absolut neconvingatoare, bazate pe demagogie și…

- "Am vazut astazi programul de guvernare lansat. E destul de ambiguu, nu prea ai ce sa culegi din el ca elemente concrete, numai generalitati. Nu pot sa stiu exact, au spus ca venituri nu taie, dar nu au spus daca nu cumva le ingheata si atunci probabil ca vor mai fi ajustari semnificative pe pensii,…

- Gazele românești au ajuns sa fie tranzactionate pe Bursa Româna de Marfuri (BRM), în luna august, cu circa 106 lei pe MWh, prețul fiind dublu fața de cel de pe bursa de la Viena. Acesta este unul dintre efectele controversatei OUG 114/2018, act normativ aprobat de Guvern fara niciun…