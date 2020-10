Stiri pe aceeasi tema

- Suma totala pe care inspectorii Ministerului Finanțelor Publice au calculat-o, in urma controlului efectuat la PMB, ca fiind prejudiciu, este de aproximativ 200 de milioane de lei (in jur de 40 de milioane de euro), anunța ministrul de Finanțe, Florin Cițu, pe Facebook. Sa fie clar pentru toata lumea.Suma…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a prezentat luni concluziile controlului facut la Primaria Capitalei, condusa inca de Gabriela Firea. Ministrul a spus ca municipalitatea a avut bani alocați de la buget in acest an, insa a platit doar parțial subvențiile la termoficare și transport public.„Banii…

- "IMPORTANT! Maine, in cadrul declaratiilor de presa saptamanale cu care deja v-ati obisnuit, voi prezenta si concluziile raportului departamentului Inspectie Economica al MFP la PMB. Va spun de pe acum ca sunt probleme mari acolo!", a anuntat Citu duminica pe Facebook. Ministrul Finantelor…

- ”Ministrul Citu a anuntat azi ca a gasit (inventat) nu stiu ce nereguli la Primaria Capitalei. De aproape un an se chinuie, saracul! Nu a gasit nimic! S-au fortat 10 luni sa gaseasca ceva, orice, si nu au reusit, pentru ca nu aveau ce sa identifice negativ. Si au plecat asa cum au venit. Cei trei inspectori…

- Inspecția Economica din Ministerul Finanțelor a inceput un control la Primaria Municipiului București in luna februarie, iar concluzia este ca legea a fost incalcata in toate aspectele investigate, conform ministrului Finanțelor, Florin Cițu. “Am promis! La inceputul anului, in februarie, Inspectia…

- Primaria Capitalei avea in cont 10,8 milioane de lei la 30 septembrie 2020, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu. „La intalnirea cu premierul Ludovic Orban si primarul ales (al Capitalei, n.red.) Nicusor Dan am prezentat si cati bani are PMB la 30 septembrie in cont. Sunteti pregatiti? 10,8…

- Ministerul Finantelor a imprumutat joi de la banci 500 milioane lei printr-o emisiune de obligatiuni scadenta in 2025, la o dobanda de 3,7% pe an, noteaza Mediafax.La licitatie au participat 7 dealeri primari, cererea totala fiind de 990 mil. lei. Din suma totala, bancile au oferit…