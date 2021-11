Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat vineri ca discuția de aseara cu liderul PSD Marcel Ciolacu a fost „una buna” și chiar daca intre cele doua partide nu este totul roz, liderii dau dovada de responsabilitate. Liderul PNL s-a aratat dezamagit de declarația lui Dacian Cioloș care a spus ca varianta Florin…

- Dupa intrevederea avuta joi la Parlament, cu social-democrații in frunte cu Marcel Ciolacu, Florin Cițu a catalogat din nou, de aceasta data vineri, discuția cu PSD-ul drept una „buna”. „A fost o discuție buna și este o discuție care pentru noi… acum nu putem peste noapte sa spunem ca totul este roz…

- Conform unor informații pe surse, cei de la PNL sunt dispuși din nou sa negocieze cu USR. O condiție ar fi totuși ca numele propuse in Guvern sa fie altele decat ale celor care au ocupat pana acum conducerile ministerelor de la USR.Și Florin Cițu a avut o declarație in acest sens:„Premierul desemnat…

- Premierul Florin Cițu a anunțat miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca in urma intalnirii cu doi dintre activiștii batuți in Suceava, a decis ca va fi format un grup de lucru la Ministerul Mediului pentru imbunatațirea SUMAL – sistemul de urmarire a lemnului taiat. „Am avut in aceasta dimineața…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, la finalul sedintei coalitiei, ca desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie nu se poate face decat prin consens si in continuare se cauta acel consens in coalitia de guvernare. "Desfiintarea SIIJ nu se poate realiza decat in…

- Romania, „pregatita pentru valul patru al pandemiei” Premierul României, Florin Cîțu. Foto: gov.ro. Realizator: România este pregatita pentru valul patru al pandemiei, dar cât mai mulți oameni ar trebui sa se vaccineze pentru a nu se îmbolnavi de COVID-19 - …

- Premierul Florin Cițu a vorbit, sambata, intr-o declarație de presa de la Palatul Victoria, despre evenimentul petrecut in SUA. “A ramas in discuție greșeala mea. vreau sa clarific anumite aspecte. In romania, in legislație pentru președinte, premier, demnitari nu se face cerere pentru ORNISS. Nu am…