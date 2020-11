Florin Citu a fost intrebat luni, intr-o conferinta de presa, cum raspunde PSD, care a acuzat guvernantii ca vor creste taxele. “Eu nu raspund PSD, eu raspund romanilor si romanilor le-am aratat noi ca eliminam taxele. Am eliminat taxa anul acesta si de fiecare data voi spune, am eliminat supra-acciza la carburant, am eliminat supra impozitarea contractelor part-time, am eliminat Ordonanta114 si am incasat mai mult decat incasa PSD-ul cu toate aceste taxe intr-o perioada de crestere economica. Nu avem nevoie sa crestem taxele si nu vom creste taxele. Este o manipulare ordinara, dar suntem obisnuiti…