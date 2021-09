Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cîțu susține ca nu este nevoie sa ceara un nou vot de încredere pentru Guvern, ci doar aprobarea pentru noii miniștri, chiar daca odata cu ieșirea de la guvernare a USR-PLUS s-a schimbat compoziția politica a Cabinetului. Cîțu a precizat ca va merge în Parlament…

- Premierul Florin Cițu a facut o declarație cel puțin ciudata, la finalul ședinței de guvern de miercuri. Șeful Executivului a fost intrebat despre demersul președintelui Senatului, Anca Dragu, care cere CCR sa-l oblige sa nominalizeze miniștri și sa prezinte in Parlament noua lista pentru…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat miercuri ca inca nu a fost luata o decizie in privinta sustinerii celor doua puncte de vedere la Curtea Constitutionala in cazul sesizarii Guvernului privind existenta unui conflict juridic Guvern - Parlament in cazul motiunii de cenzura. Senatul are…

- Premierul Florin Cițu nu a exclude, sa se ajunga intr-o situație in care USR PLUS sa nu mai revina la guvernare, iar Guvernul sa funcționeze minoritar cu voturi de la PSD. „Guvern minoritar PNL UDMR mai poate fi investit doar cu voturi PSD. Veti negocia cu PSD in acest sens?”, a fost intrebat Cițu.…

- Presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Blaj, ca si-a indeplinit “obligatiile regulamentare” prin faptul ca a convocat vineri seara sedinta Birourilor permanente reunite din Parlament in vederea stabilirii calendarului dezbaterii motiunii de cenzura. El a adaugat…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretele de revocare a lui Stelian Ion de la Ministerul Justitiei si de numire a lui Lucian Bode ca interimar. Ulterior, decretele au fost publicate in Monitorul Oficial. „Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 2 septembrie 2021, urmatoarele…

- Premierul Florin Citu si ministrii Educatiei, Muncii, dar si vicepremierul Dan Barna, se mentin si in luna iunie pe primele pozitii in topul vizibilitatii membrilor Guvernului. Ministrul Proiectelor Europene Cristian Ghinea urca patru pozitiii, de pe locul 8 in luna mai, ca urmare a prezentarii Planului…

- Premierul Florin Cițu a declarat, luni, dupa ședința coaliției de guvernare, ca nu a discutat despre remaniere guvernamentala, dar ca va evalua miniștrii dupa fiecare acțiune, decizie, hotarare de guvern, ordonanța, explicație publica. „Nu știu unde s-a discutat despre remaniere. Eu n-am discutat despre…