- Premierul Florin Citu a declarat vineri, inainte de Congresul UDMR, ca in prezent exista un sigur lucru cert in politica din Romania: o alianta care a inceput intre AUR si USR PLUS si care incearca sa obtina voturile PSD pentru a da jos Guvernul.

- Rasturnare totala de situație pe scena politica din Romania. PSD, PNL si UDMR ar urma sa formeze o noua alianta conjuncturala pentru a vota o alta data la care sa fie votata motiunea de cenzura. Surse politice, citate de Antena 3, sustin ca planul este ca Guvernul sa ramana in functie pana pe 25 septembrie,…

- Premierul Florin Cițu a revenit duminica in Baia Mare pentru a-și susținea moțiunea ”Romania liberara” in fața membrilor PNL Maramureș. Inainte de asta a ținut sa faca mai multe declarații, in principal despre independența energetica a Romaniei. ”Sunt bucuros sa fiu iarași in Baia Mare pentru a-mi susține…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, vineri, ca va lua legatura cu liderii europeni pentru a-i informa legat de criza politica din Romania, despre faptul ca USR PLUS vrea sa faca o alianța cu AUR. ”Voi lua legatura cu liderii europeni in legatura cu ce se intampla in Romania, avem o alianța toxica cu un…

