Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, i-a asigurat pe ministrii de Finante din Uniunea Europeana ca a identificat pachetul de masuri necesare si potrivite realizarii unei consolidari fiscale durabile in Romania, informeaza joi un comunicat al ministerului de resort. Potrivit sursei citate, asigurarile au fost date in cadrul Consiliului pentru Afaceri Economice si Financiare (Ecofin), reunit la Bruxelles pe 5 decembrie. "In contextul discutiilor pe marginea Pactului de Stabilitate si Crestere, am prezentat Consiliului cele mai recente date economice referitoare la rectificarea bugetara. I-am…