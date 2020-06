Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul aflat in fruntea Ministerului Finanțelor se arata mai mult decat mulțumit de recentele cifre venite din direcția Institutului Național de Statistica, profitand de ocazie pentru a sageta PSD-ul, pentru criticile pe care reprezentanții principalului partid de opoziție i le-au adus, indeosebi…

- Cand se deschid mall-urile. Ministrul Finanțelor: Aceasta masura de relaxare este importanta pentru economie Ministrul Finantelor, Florin Citu, sustine ca din 15 iunie se vor putea deschide mall-urile, daca se confirma trendul descrescator al cazurilor de coronavirus, aceasta masura de relaxare fiind…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, sustine ca in trimestrul al doilea al acestui an economia trece „printr-o perioada dificila”, dar afirma ca „revenirea in trimestrul III este aproape o certitudine si revenirea in V este scenariu de baza pentru acest moment”. El spune ca masuri luate de Executiv,…

- Florin Citu: „Va spun o parere personala: este clar ca aceasta lege a pensiilor creeaza probleme de sustenabilitate bugetului nu numai pentru 2020, dar si pentru 2021 si 2022. Doar pentru 2020 inseamna 10 miliarde de lei la buget, plus 30 miliarde de lei in 2021, bani care nu exista si trebuie imprumutati.…

- Florin Citu, ministrul Finantelor, atrage atentia ca Romania a inregistrat in primul trimestru o crestere economica in termeni reali de 0,3% fata de trimestrul patru din 2019, iar media estimarilor analiștilor pentru creșterea economica era de -0.9% "Romania a reușit, impotriva tuturor criticilor și…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat vineri, in direct la Digi24, ca deși Romania s-a descurcat bine in aceasta perioada de criza sanitara, este in continuare o perioada dificila. Intrebat despre marirea pensiilor de la 1 septemrbie, ministrul Finanțelor spune ca „orice derapaj ne poate arunca…

- Prin urmare, ministrul nu pune problema unui acord cu FMI și exclude momentan posibilitatea oricarui imprumut care sa fie insoțit de condiții. De asemenea, aceasta nu dorește sa discute despre taxe in acest moment și considera faptul ca lecția este invațata din anul 2008. Citește și: Se maresc…