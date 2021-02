Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca bugetul alocat Ministerului Sanatatii pentru acest an este mai mare ca in ultimii doi ani si a afirmat ca sunt multi oameni in spatiul public care "nu stiu sa citeasca un buget" sau "vor sa faca doar scandal". "Nu este adevarat si asta arata ca avem…

- Liderul Sanitas București, Viorel Husanu, acuza reducerea bugetului pentru sanatate in 2021 deși e pandemie. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare. Liberalii nu ii opresc prea tare „Bugetul și modul in care este construit fac parte…

- Premierul Florin Citu a declarat ca nu ia in calcul o remaniere guvernamentala in acest moment, iar coalitia desi este una noua devine din ce in ce mai puternica in fiecare zi. „Cred ca bugetul va consolida aceasta coalitie”, a precizat seful Executivului si a mai spus ca nu exista tensiuni in coalitie.

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, dupa ședința de Guvern, ca s-a decis ca in cazul localurilor care nu respecta restricțiile din pandemie se va trece la suspendarea activitații acestora pe o perioada determinata. Decizia Executivului este pentru „suspendare pe o perioada determinata…

- O noua zi, un nou scandal intre partenerii de guvernare. Dupa disputa dintre Dacian Cioloș și Sorin Cimpeanu, a venit randul deputatului PNL Daniel Gheorghe sa o atace pe Anca Dragu. Proaspata șefa a Senatului a declarat ca va inființa o comisie parlamentara pentru punerea in aplicare a referendumului…