Cîțu e optimist: Economia va ieși mult mai bine decât ne așteptam „Economia va ieși mult mai bine decat ne așteptam din aceasta criza. Știu ca am spus ca au scazut incasarile, dar acum companiile au revenit, platesc la timp și estimez ca in aprilie vom incheia mai bine decat credeam. 90% dintre companiile romanești sunt IMM-uri, s-au descurcat sa-și faca reconversie, au raspuns imediat la apelul nostru, s-au pliat pe situația de fața și au inceput sa produca ventilatoare, materiale sanitare și ce a mai fost nevoie. Veți vedea, eu am incredere ca dupa ce ieșim din aceasta criza vom avea o economie mult mai buna”, a declarat Cițu, la Digi24. In continuare, Romania… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

