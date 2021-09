Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei este asteptata, joi, sa anunte termenul la care urmeaza sa fie dezbatuta sesizarea premierului Florin Citu cu privire la existenta unui conflict juridic dintre Parlament si Guvern pe tema motiunii de cenzura a USR PLUS si AUR. Partile implicate au avut termen pana…

- Zilele lui Florin Cițu sunt numarate și nu prea. Moțiunea de cenzura intarzie sa fie votata, iar șeful liberalilor spune și el ca totul trebuie sa se faca potrivit legii. Intrebat miercuri la Parlament daca se poate da un vot pe moțiune inainte de Congresul PNL, Ludovic Orban a raspuns: „Votul nu trebuie…

- Biroul Permanent al Senatului a aprobat, cu 9 voturi "pentru" și 4 impotriva, punctul de vedere al instituției cu privire la existența unui posibil conflict juridic de natura constituționala intre Parlament și Guvern referitor la moțiunea de cenzura depusa de reprezentanți USR PLUS si AUR impotriva…

- Liderul USR PLUS, Dan Barna, a declarat, joi seara, ca si-ar dori ca motiunea de cenzura sa fie votata, dar ca el crede ca acest lucru nu se va intampla, deoarece va fi blocata de Florin Citu si Marcel Ciolacu. ”Mi-as dori ca marti sa se voteze motiunea de cenzura. Din ce am vazut in Parlament,…

- Președintele Senatului, Anca Dragu (USR – PLUS) catalogheaza drept „atacuri la statul de drept” tergiversarea parcursului moțiunii de cenzura in Parlament de catre liberalii care-l susțin pe premierul Florin Cițu și social – democrați. De cinci zile, Birourile Permanente Reunite submineaza parcursul…

- Ședința de vineri a coaliției de guvernare nu a dus la stingerea crizei declanșate de PNDL 3 și demiterea ministrului justiției, Stelian Ion. Parțile nu au ajuns la un numitor comun, potrivit Digi24, iar USR PLUS ar urma sa depuna in aceasta seara moțiunea de cenzura impotriva premierului Florin Cițu.…

- Confruntarea dintre Ludovic Orban și Florin Cițu a fost prezenta și in dezbaterile din Parlament de marți privind moțiunea de cenzura depusa de PSD. Dupa vot, actualul președinte PNL s-a aratat deranjat de faptul ca premierul a menționat alegerile interne in discursul din plen, potrivit G4Media . „A…

- Zi decisiva, marți, 29 iunie, pentru soarta moțiunii de cenzura pe care PSD-ul a inițiat-o, pentru a vedea plecat de la Palatul Victoria Guvernul condus de catre Florin Cițu. Camera Deputaților și Senatul vor dezbate și, ulterior, supune votului, in cadrul unei ședințe comune programate sa inceapa la…