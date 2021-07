Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu, candidat la functia de presedinte al PNL, le-a transmis marti colegilor sai ca, daca sunt amenintati, sa declare public acest lucru, deoarece aceasta practica nu face cinste liberalilor, anunța Agerpres. Citu a participat marti seara la Conferinta de alegeri interne…

- Premierul Florin Cițu a fost intrebat, miercuri, intr-o conferința de presa, despre problema gunoaielor din Sectorul 1. Cițu a precizat ca a stat de vorba cu prefectul Capitalei, Alin Stoica, și este de parere ca inainte de o decizie a instanței, toate contractele trebuie respectate atat de primarie,…

- Premierul Florin Cîtu precizat joi, la finalul ;edin'ei de guvern, ca memorandumul propus si aprobat de Ministerul Muncii nu propune nicio reducere de venituri în sectorul bugetar. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat ca, prin memorandumul adoptat de Guvern, vor fi eliminate…